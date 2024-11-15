Кыргызстан существенно увеличил производство бензина

БИШКЕК/Trend/ - В январе-августе этого года в Кыргызстане было произведено 86,5 тысячи тонн бензина, что в 5,4 раза превышает объем производства за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Межгосударственный статистический комитет СНГ.

Кроме того, за первые восемь месяцев 2024 года в стране было произведено 91,5 тысячи тонн дизельного топлива, что на 26,5 процента больше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Также в январе-августе 2024 года Кыргызстан произвел 137,7 тысячи тонн мазута, что на 34,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что по данным Национального статистического комитета Кыргызстана, объем промышленной продукции, произведенной в стране в январе-августе 2024 года, составил более 330 миллиардов сомов (примерно 3,19 миллиарда долларов США), что на 0,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.