Минэнерго Кыргызстана и ANDRITZ Hydro планируют сотрудничать по развитию энергопроектов

БИШКЕК/Trend/ - Министерство энергетики Кыргызстана и австрийская компания ANDRITZ Hydro подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минэнерго.

Документ был подписан министром энергетики Таалайбеком Ибраевым и генеральным директором ANDRITZ Hydro Фредериком Саузом в рамках визита Ибраева в Австрию.

Основной целью меморандума является развитие энергетических проектов Кыргызстана.

Отметим, что компания ANDRITZ Hydro, основанная в 1852 году, является одним из ведущих мировых поставщиков электромеханического оборудования и услуг для гидроэлектростанций.

По данным Национального комитета по статистике Кыргызстана, производство электроэнергии в стране составило 10,943 миллиарда киловатт в час в период с января по октябрь этого года, что на 1,4 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.