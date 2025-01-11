Главы МИД Кыргызстана и Казахстана обсудили реализацию совместных проектов

БИШКЕК /Trend/ - Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и заместитель премьер-министра, министра иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу обсудили реализацию совместных проектов.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Кыргызстана.

В ходе встречи Кулубаев затронул вопросы развития и модернизации пунктов пропуска на границе, наращивании торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, пребывания граждан Кыргызстана в Казахстане.

Глава внешнеполитического ведомства отметил важность реализации таких проектов как строительство индустриального торгового-логистического комплекса на кыргызско-казахстанской границе, ферросплавного завода в городе Таш-Кумыр, солнечных электростанций в Кыргызстане, альтернативной автодороги "Иссык-Куль-Алматы", современного торгово-логистического склада в Алматинской области для хранения фруктов и овощей, которые поспособствуют к увеличению двустороннего товарооборота и расширению инвестиционного сотрудничества.

В свою очередь, Нуртлеу дал анализ состоянию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами и выразил готовность расширять сотрудничество на взаимовыгодной основе в сфере энергетики, транспорта, сельского хозяйства, туризма и образования.

Главы МИД Кыргызстана и Казахстана также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Отметим, что 10-11 января министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев посетил Казахстан с официальным визитом.