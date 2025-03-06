Между Кыргызстаном и Вьетнамом подписан ряд двусторонних документов

БИШКЕК /Trend/ - В ходе официального визита председателя Кабинета министров Кыргызстана Адылбека Касымалиева во Вьетнам подписан ряд двусторонних документов.
Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на кыргызское правительство.
В частности, Адылбек Касымалиев и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь подписали Совместное заявление по итогам визита, который состоялся 6-7 марта.
Также были подписаны следующие документы:
- Соглашение о сотрудничестве в области образования между Кабинетом министров и правительством Вьетнама;
- Меморандум о взаимопонимании между министерством юстиции Кыргызстана и министерством юстиции Вьетнама о правовом сотрудничестве;
- Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством гражданской авиации Кыргызстана и Управлением гражданской авиации Вьетнама.
На встрече, которая предшествовала подписанию, Касымалиев отметил, что Вьетнам для Кыргызстана является одним из важных и надежных партнеров в регионе Юго-Восточной Азии.
"Наши страны разделяют общие подходы к вопросам глобальной и региональной безопасности и стабильности. Уверен, что активизация нашего взаимодействия позволит вывести кыргызско-вьетнамские отношения на новый уровень и придаст им дополнительную динамику", - сказал он.
А.Касымалиев отметил позитивную динамику в развитии товарооборота между Кыргызстаном и Вьетнамом, подчекрнув, что за период 2019-2024 годов объем товарооборота увеличился почти в 13 раз.