Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Кыргызстан

Назван размер гранта, который Китай может выделить Кыргызстану на строительство КПП "Бедель"

Кыргызстан Материалы 17 марта 2025 09:47 (UTC +04:00)
Назван размер гранта, который Китай может выделить Кыргызстану на строительство КПП "Бедель"
Фото: Кабинет министров Кыргызстана

Читайте Trend в

Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
Все материалы

БИШКЕК /Trend/ - Китай может предоставить Кыргызстану грант в размере 41,408 миллиона долларов США для строительства нового контрольно-пропускного пункта (КПП) "Бедель".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Предложение было выдвинуто в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Ма Синжуэем.

Напомним, что китайская сторона заявила о предоставлении кыргызской стороне гранта в рамках государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай в феврале этого года.

Кроме того, в ходе переговоров было подчеркнуто, что модернизация и обеспечение полноценного функционирования КПП "Торугарт" и "Иркештам" значительно способствуют увеличению взаимной торговли между двумя странами.

Также обсуждались вопросы ускоренной реализации ранее достигнутых соглашений об открытии новых авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем, в частности, маршрутов "Урумчи — Ош" и "Кашгар — Ош". Открытие этих рейсов станет важным шагом к развитию торгово-экономического, туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китай в феврале текущего года было подписано более 20 двусторонних документов и достигнуты важные соглашения по расширению сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что в сентябре 2024 года на границе Китая и Кыргызстана временно начал функционировать новый контрольно-пропускной пункт "Бедель". Планируется, что с 2027 года, после завершения строительства необходимой инфраструктуры, пункт начнёт работать на постоянной основе и в круглогодичном режиме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости