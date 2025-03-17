Назван размер гранта, который Китай может выделить Кыргызстану на строительство КПП "Бедель"

БИШКЕК /Trend/ - Китай может предоставить Кыргызстану грант в размере 41,408 миллиона долларов США для строительства нового контрольно-пропускного пункта (КПП) "Бедель".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана.

Предложение было выдвинуто в ходе встречи заместителя председателя Кабинета министров Кыргызстана, министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыта Торобаева с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Ма Синжуэем.

Напомним, что китайская сторона заявила о предоставлении кыргызской стороне гранта в рамках государственного визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Китай в феврале этого года.

Кроме того, в ходе переговоров было подчеркнуто, что модернизация и обеспечение полноценного функционирования КПП "Торугарт" и "Иркештам" значительно способствуют увеличению взаимной торговли между двумя странами.

Также обсуждались вопросы ускоренной реализации ранее достигнутых соглашений об открытии новых авиарейсов между Кыргызстаном и Китаем, в частности, маршрутов "Урумчи — Ош" и "Кашгар — Ош". Открытие этих рейсов станет важным шагом к развитию торгово-экономического, туристического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Отметим, что в рамках государственного визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Китай в феврале текущего года было подписано более 20 двусторонних документов и достигнуты важные соглашения по расширению сотрудничества между двумя странами.

Напомним, что в сентябре 2024 года на границе Китая и Кыргызстана временно начал функционировать новый контрольно-пропускной пункт "Бедель". Планируется, что с 2027 года, после завершения строительства необходимой инфраструктуры, пункт начнёт работать на постоянной основе и в круглогодичном режиме.