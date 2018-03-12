В Таджикистане первый исламский банк может заработать уже в текущем году

12 марта 2018 09:28 (UTC+04:00)

В Таджикистане первый исламский банк может заработать уже в текущем году, сообщает ТаджикТА.

«Первый исламский банк в Таджикистане заработает в текущем году. Вопросы расширения операций международной исламской торгово- финансовой корпорации (ITFC) на финансовом рынке Таджикистана обсуждены на встрече заместителя председателя Нацбанка РТ Сироджиддина Икроми с директором департамента ITFC Наземом Нормали», - сообщает НБТ.

На встрече отмечено, что основной целью ITFC является поддержка торгового сотрудничества между странами членами Организации исламской конференции, оказание содействия и финансового посредничества компаниям в коммерческом финансировании.

Также Международная исламская торгово-финансовая организация преследует цель предложить необходимое оборудование для развития торговли на мировом рынке.

По словам Назема Нормали, согласно новым прогнозам, ITFC обращает внимание на развитие частного сектора, особенно на развитие малого и среднего предпринимательства в сотрудничестве с местными банками.

В этой связи возникла необходимость в развитии сотрудничества с кредитными организациями Таджикистана.

В свою очередь Сироджиддин Икроми сообщил, что в настоящее время НБТ форсирует процесс внедрения системы исламского банкинга, в частности, разрабатываются нормативно-правовые акты по вопросу выдачи лицензии для деятельности исламских кредитных организаций. Ожидается, что первый исламский банк в Таджикистане заработает в текущем году.

Заместитель председателя Нацбанка РТ также предложил оказать финансовые услуги для развития экспорта товаров Таджикистана, имеющего большой потенциал в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, стройматериалов и цветных металлов.

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Azernews Newspaper
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