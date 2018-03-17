Таджикистан и Россия планируют обсудить ситуацию с полетами российского авиаперевозчика

17 марта 2018 09:28 (UTC+04:00)

Таджикистан и Россия планируют обсудить ситуацию с полетами российского авиаперевозчика, сообщает ТаджикТА.

«Авиационные власти Таджикистана и России планируют обсудить ситуацию с полетами российского авиаперевозчика «Уральские авиалинии» в Таджикистане только после праздника Навруз», - сообщил источник в минтрасе РТ.

«Таджикская сторона готова к этим переговорам, однако предложила сдвинуть сроки встречи на последнюю неделю марта, так как на следующей неделе в республике будет отмечаться праздник Навруз, а предложенная российской стороной дата выпадает на выходной день», - отметил чиновник.

Касательно инцидента вокруг полетов авиакомпании «Уральские авиалинии» источник подчеркнул, что данный перевозчик не располагает разрешением (формой «Р») для выполнения регулярных полетов из указанных минтрансом РФ российских городов в Таджикистан.

По его словам, такое разрешение этой авиакомпании не предоставлялось.

«Указанные полеты нарушают заключенные между двумя странами паритетные условия. То есть, таджикские авиакомпании в эти города не летают», - добавил источник.

Напомним, Минтранс России в начале этой недели выразил обеспокоенность в связи с непредставлением транспортным ведомством Таджикистана разрешения на выполнение полетов авиакомпанией «Уральские авиалинии» в республику.

«В нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь – Душанбе, начиная с 12 марта 2018 г., что привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров», - говорится в заявлении на сайте Минтранса РФ.

В нем также отмечалось, что заявки перевозчика на выполнение полетов по маршрутам Краснодар – Худжанд, Челябинск – Душанбе и Жуковский – Куляб, которые поданы с учетом двусторонних договоренностей, а также в соответствии с положениями АИП Таджикистана, на настоящий момент также остаются неподтвержденными по неизвестным причинам.

Российское транспортное ведомство призвало Минтранс Таджикистана «соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках действующих международных договоренностей».

«В случае если у авиационных властей Таджикистана имеются дополнительные вопросы по урегулированию данной ситуации, авиационные власти России выражают готовность начать переговорный процесс 22 или 23 марта в Москве и просят до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании «Уральские авиалинии», - подчеркивалось в заявлении.

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