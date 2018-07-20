Госкомземли Таджикистана: Переговоры с Кыргызстаном по делимитации границы продолжаются

В работе по делимитации и демаркации государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном есть определенные достижения, и переговоры по этому поводу продолжаются, заявил сегодня на пресс-конференции замглавы Госкомитета землеустройства и геодезии Таджикистана Азизмамад Каримзода, передает Asia-Plus.

В первой половине 2018 года стороны провели две встречи и отправили заключения своим правительствам для дальнейших переговоров на более высоком уровне.

Протяженность границы Кыргызстана и Таджикистана составляет около 987,5 километров, примерно половины ее участков остается несогласованной. До настоящего момента завершены работы по делимитации и демаркации 519,9 км границы и подписаны соответствующие документы.

В начале июня на полях саммита ШОС в китайском городе Циндао эту тему обсуждали и президенты обеих стран - Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков. Они тогда заявили о необходимости ускорения процесса делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

На спорных участках таджикско-кыргызской границы часто происходят конфликтов. Последний конфликт произошел 4 июня 2018 года: на неделимитированном участке подрались пограничники двух стран.

Азизмамад Каримзода сегодня также сообщил о работе по определению границ с Узбекистаном. «С этой страной почти полностью определены линии границы – 1 319 км из всех 1 326 км», - сказал он.

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