Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

31 июля 2018 00:14 (UTC+04:00)

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, пишет РИА Новости, со ссылкой на американскую SITE Intelligence Group, ведущую мониторинг информационной активности экстремистов.

Ранее в пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что 29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах — два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.

В понедельник при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, принимавших участие в нападении на туристов. По подозрению в причастности к инциденту задержаны еще несколько человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рахмон соболезнует главам трех стран в связи с гибелью велотуристов
Таджикистан 30 июля 17:41
Рахмон отметил необходимость сдачи в срок первой очереди Рогунской ГЭС
Таджикистан 30 июля 12:45
Иран, Сирия и Узбекистан впервые участвуют в конкурсе артиллеристов Армейских игр
Политика 28 июля 16:32
Медицинские услуги в Таджикистане подорожают
Таджикистан 28 июля 13:08
Казахстанское сырье будет поставляться на новый НПЗ в Таджикистане
Энергетика 27 июля 20:03
Таджикистан увеличил экспорт электроэнергии наполовину: за счет поставок в Узбекистан
Таджикистан 27 июля 18:41
Лента новостей
Вугар Рагимзаде: «Агенты», прикрывающиеся религией, проводя антинациональную пропаганду, не добьются своих целей
Политика 00:00
Цены на пассажироперевозки в Азербайджане находятся на уровне ниже среднемировых
Общество 30 июля 23:23
Трамп заявил о запуске нового стратегического диалога США и Италии
США 30 июля 22:40
В Азербайджане изменены тарифы на пассажироперевозки общественным транспортом
Общество 30 июля 21:37
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Агентства интеллектуальной собственности
Политика 30 июля 21:01
Посол Казахстана приступает в Туркменистане к своим обязанностям
Туркменистан 30 июля 20:47
Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана вышел из состава акционеров холдинга
Казахстан 30 июля 20:42
Государственные ценные бумаги Казахстана вошли в список системы Clearstream
Казахстан 30 июля 20:37
Северный регион Туркменистана развивает рисоводство
Бизнес 30 июля 20:34