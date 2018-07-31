Россия и Таджикистан придумали механизм быстрого разрешения авиаспоров

31 июля 2018 17:30 (UTC+04:00)

Авиационные власти Таджикистана и России разработали систему оперативного разрешения конфликтов, возникающих по полетам в таджикские города, сообщил директор Агентства гражданской авиации при правительстве республики Икром Субхонзода, передает Sputnik Таджикистан.

Как отметил глава агентства, новый механизм предполагает, что стороны начнут учитывать возможности и интересы друг друга по направлениям перелета и будут стараться не навредить деятельности авиакомпании другой стороны.

При этом все полеты должны осуществляться исключительно на основе паритета.

Субхонзода подчеркнул, что в ближайшее время в рамках Межправительственной комиссии появится специальная рабочая группа, которая в дальнейшем будет работать над решением конфликтных ситуаций в этом направлении.

"Мы надеемся, что споры весной этого года были последними, в будущем мы постараемся, чтобы не возникали такие моменты", — заявил глава агентства.

Подобные разногласия между Таджикистаном и Россией довольно частое явление. Очередной виток "войны авиаперевозок" между странами начался, после того как таджикские авиационные власти приостановили полеты четырех российских авиакомпаний.

Со 2 апреля были отозваны разрешения на полеты в Душанбе и Худжанд из регионов РФ у пяти российский авиакомпаний — "Уральских авиалиний", UTair, "Сибири", "Северного ветра" и "Глобуса".

Минтранс РФ, в свою очередь, пообещал принять зеркальные меры, приостановив с 1 апреля полеты таджикских авиакомпаний "СомонЭйр" и "Таджик Эйр" в 10 городов России.

В конечном итоге странам все-таки удалось договориться о совместных дальнейших шагах, направленных на развитие воздушного сообщения, и стороны сняли введенные взаимные ограничения для авиакомпаний.

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