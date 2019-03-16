Таджикистан и Грузия договариваются о налаживании прямого авиасообщения

Таджикистан и Грузия договариваются об установлении прямого авиасообщения между двумя странами. Меморандум о воздушном сообщении был подписан на днях в Тбилиси, передает Trend со ссылкой на Avesta.

Как сообщает Агентство гражданской авиации Грузии, 12-13 марта Тбилиси посетили представители министерства транспорта Таджикистана.

В рамках визита была проведена встреча между авиационными властями Грузии и Таджикистана, по итогам которой был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Отмечается, что данный Меморандум регулирует технические вопросы, связанные с установлением прямых рейсов, до подписания межправительственного двустороннего соглашения о воздушном сообщении.

В соответствии с Меморандумом, стороны вправе осуществлять прямые регулярные пассажирские и грузовые авиаперевозки, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

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