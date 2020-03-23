Водная дипломатия Таджикистана, которая объединяет мир (ФОТО)

Предложенная Таджикистаном «водная инициатива» приобрела глобальный характер, она стала первой большой дипломатической победой страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на Asia-Plus.

22 марта в календаре ООН - Всемирный день водных ресурсов, когда в соответствии с установившейся традицией внимание мирового сообщества привлекается к проблеме сохранения мировых водных ресурсов и загрязнению окружающей среды. А также разрыву между спросом и предложением чистой питьевой воды; недостаточным объёмом инвестиций в инфраструктуру воды и смертностью из-за болезней, особенно детей, вызванных грязной водой.

Действительно, какой жизненно важной проблемы не коснись - ее решение в той или иной степени связано с водой. Самый актуальный пример - развернувшаяся общепланетарная война с новым мировым злом - коронавирусом COVID-19.

Повсеместный призыв чаше мыть руки предполагает многократное увеличение расходов пресной воды. Для ее сохранения и приумножения исключительно важное значение имеет международное сотрудничество. Всемирный день водных ресурсов - хороший повод напомнить о глобальной водной инициативе президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, которая изменила отношение к нашей стране и представила ее миру как ответственного участника международных отношений. И не только.

Это было двадцать лет назад

На Саммите тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.), а затем на Всемирном саммите по устойчивому развитию (Йоханнесбург, ЮАР, 2002 г.) мировые лидеры признали центральную значимость ресурсов пресной воды для человеческого развития.

Ранее Генер чальная Ассамблея ООН по предложению Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона приняла специальную резолюцию под названием Международный год пресной воды, 2003 год. Соавторами «водной инициативы» Таджикистана выступили 146 государств-членов ООН со всех континентов планеты.

Среди них - мировые «водные державы», такие как Бразилия и Россия, Канада и Китай; входящие в первую «водную десятку» Колумбия и Индонезия, Перу, Конго (ДР) и Венесуэла, а также все без исключения соседи по региону: Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, что имело исключительно важное значение.

Учитывая поддержку проекта документа со стороны подавляющего большинства государств-членов ООН, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию без голосования, путём аккламации.

Таким образом, предложенная Таджикистаном «водная инициатива» приобрела глобальный характер. Для молодого независимого государства, переживавшего период постконфликтного миростроительства, такое признание стало первой большой дипломатической победой. С тех пор вот уже два десятилетия мировое сообщество видит в лице Республики Таджикистан своего неизменного «водного лидера».

В истории ООН за последние 60 лет международные (тематические) года объявлялись 84 раза (бывали случаи, когда один год посвящался двум, трём, четырём и даже пяти темам, волнующим сообщество наций). Каждый международный год сыграл свою важную роль в привлечении внимания человечества к той или иной актуальной проблеме современности.

Но ни один из них не имел такого долгосрочного развития, как Международный год пресной воды. И если на первом этапе речь шла лишь о том, чтобы использовать проведение Года для повышения информированности населения о важности пресной воды и содействия проведению мероприятий на местном, национальном, региональном и международном уровнях, то на последующих этапах внимание было сфокусировано на решении практических задач, связанных с водой.

«Водные» конференции подняли авторитет Таджикистана

Стоит напомнить, что в 2003 и 2005 годах в таджикской столице под эгидой ООН впервые после обретения независимости прошли две крупные международные водные конференции с участием высоких представителей государств-членов ООН и ведущих экспертов. Душанбе радушно принял зарубежных гостей, большинство из которых прибыло в Таджикистан из далёких стран Азии и Африки, Европы и Америки. Итоги душанбинских конференций были высоко оценены международным сообществом, что нашло отражение в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН.

Успех «водных» конференций поднял и закрепил авторитет Таджикистана как государства-инициатора, ответственного за взятые на себя обязательства и стремящегося вносить свой конструктивный вклад в интеллектуальный поиск лучших решений сложных мировых проблем, включая водную, причём во всех ее аспектах. Таджикистан продемонстрировал свою открытость, стремление к диалогу и сотрудничеству.

С тех пор в Душанбе на регулярной основе под эгидой ООН начали проходить ключевые международные мероприятия, связанные с водой, приниматься согласованные решения, которые стимулировали выполнение взятых государствами международных обязательств и осуществление конкретных проектов, направленных на обеспечение доступа людей к пресной воде и санитарии. Дипломаты и эксперты, отмечая высокий уровень организации водных Форумов и их достижения, стали образно называть Душанбе всемирным «Домом Воды». Такая оценка ко многому обязывала.

Таджикистан был последователен своей «водной линии» на международной арене. На самых различных мировых площадках президент Эмомали Рахмон предлагал международному сообществу новые, обращённые в будущее инициативы, развивающие и обогащающие глобальную водную и международную повестку дня.

Крупным международным событием, как известно, стало инициированное президентом Международное десятилетие действий «Вода для жизни», 2005-2015 годы, которое содействовало достижению согласованных на международном уровне целей в области водоснабжения.

По завершению первой «водной декады» ООН, вновь по инициативе Таджикистана, провозгласило Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития», которое стартовало 22 марта 2018 года и продлится до 2028 года. Цель - сохранить динамику прогресса в области водных ресурсов, которая была задана в предыдущие годы. По этой же причине мировые лидеры определили «Воду и санитарию» в числе 17 приоритетных целей в области устойчивого развития, которые необходимо достичь до 2030 года.

Все в ответе за сохранение воды для будущих поколений

5. В наши дни очевидно, что без решения водных проблем изменить современный мир к лучшему невозможно. На рубеже ХХ и ХХI веков тревожные тенденции в водной сфере обострились и перед международным сообществом встала общая задача обратить их вспять. 1 октября 1999 года Президент Эмомали Рахмон поднял эту жизненно важную проблему на Генеральной Ассамблеи ООН.

«Для миллиардов людей отсутствует доступ к чистой воде, а половина населения нашей планеты из-за загрязнения воды живет в антисанитарных условиях», - с озабоченностью констатировал глава таджикского государства и добавил: «Наряду с чисто гуманитарным аспектом, проблема воды имеет и многие другие измерения, в частности, экономическое и экологическое. Рассматривая воду как всеобщее достояние, необходимо обеспечить распределение между всеми государствами ответственности за ее сохранение в интересах будущих поколений»*.

Эти ёмкие по смыслу и конструктивные по содержанию слова стали своего рода приглашением к сотрудничеству с Республикой Таджикистан всех стран и народов в водной области. И не только.

На перекрёстке двух тысячелетий, как известно, звучало много пессимистических сценариев развития человеческой цивилизации: начиная от глобального компьютерного сбоя «00» до «всемирного потопа». Как известно, прогнозы не сбылись.

Один из них - возможность возникновения «водных войн» между государствами за право владеть источниками пресной воды. Президент Эмомали Рахмон предельно ясно сформулировал своё видение на эту тему: «Вопрос о воде, как и другие вызовы нового века, напрямую связан с проблемами безопасности в условиях взаимозависимости. Конструктивное общепланетарное сотрудничество могло бы стать достойным ХХI века политическим измерением данной проблемы и гарантировать, что у неё никогда не возникнет военного аспекта»*.

Сообществу наций было предложено в водных кризисах или в возникающем по разным причинам дефиците пресной воды не искать причину для конфликтов, тем более вооружённых, а сделать существующие водные проблемы катализаторами сотрудничества между народами и нациями. Международное сообщество услышало этот призыв. Республика Таджикистан вступила в ХХI век с позитивной, созидательной повесткой развития.

Таджикистан - страна величественных гор, надежный «хранитель» почти 60% водных ресурсов Центральной Азии.

Однако, по твёрдому убеждению таджикского лидера, независимо от того, кто живет вверху или внизу по течению реки, в городе или на селе, в бассейнах трансграничных рек или по двум берегам одной реки — все вопросы, связанные с водой, должны объединять, а не разделять людей, ведь многие реки и водоносные горизонты являются общим достоянием стран.

Направляя усилия на бережное отношение к пресной воде в своем доме или на сохранение мировых водных ресурсов для будущих поколений, важно помнить о том, утверждал он, что вода - это источник жизни для всех на земле.

По сути, президентом Таджикистана была сформулирована концепция «водной дипломатии», краеугольным камнем которой должно было стать международное водное сотрудничество, урегулирование любых водных проблем исключительно через диалог и поиск взаимоприемлемого решения в интересах людей. Главное, водные партнёрства должны способствовать развитию гармоничных трансграничных связей в целом, а вода - служить делу укрепления взаимопонимания и мира. Все эти годы Таджикистан строго следует провозглашённым принципам и не отступает от них.

Одним из главных практических достижений инициированных Таджикистаном совместных международных усилий в сфере водных ресурсов стало то, что в результате открытых дискуссий на тему воды сообщество наций овладело всеми необходимыми знаниями для решения этих проблем. На глобальном, региональном и страновом уровнях за истёкший период созданы и эффективно действуют надёжные механизмы и инструменты решения водных проблем, такие как «ООН - водные ресурсы», Всемирный водный форум, Консультативный совет по водным ресурсам и санитарии и другие.

В каждом из них активно представлена Республика Таджикистан. На регулярной основе публикуется Доклад о развитии мировых водных ресурсов. Значительно возросло финансирование проектов водоснабжения и санитарии, в том числе в Таджикистане.

Например, для проектов водоснабжения г. Душанбе Всемирный банк выделил 19 млн долларов на период с 2011 по 2020 годы и 30 млн на период до 2024 г. Азиатский банк развития также внёс свой вклад в улучшение водоснабжения таджикской столицы в объёме 41,2 млн долларов. Большое внимание уделяется сельским районам Таджикистана.

В частности, Всемирный банк выделил 58 млн долларов с целью реализации проектов обеспечения доступа к безопасной питьевой воде и санитарии в ряде районов Хатлонской области. В свою очередь, Азиатский банк развития на период с 2016 до 2024 года финансирует проекты в бассейне реки Пяндж. Программа Развития ООН, выделяя средства для «водных» проектов в труднодоступных регионов страны, также вносит свой вклад в решение этой проблемы.

Приведённые примеры - лишь малая часть проектов, которые финансируются из внешних источников, существенно дополняя усилия на национальном и местном уровнях. Все стороны понимают тесную взаимосвязь между решением проблемы доступа к пресной воде и снижением уровня бедности.

Для обеспечения населения Таджикистана питьевой водой необходимо свыше $1 млрд.

Достижения в области устойчивого развития, связанные с водными ресурсами, сегодня налицо, однако проблем и вызовов достаточно.

В том числе и в Таджикистане: по оценке специалистов, доступ к питьевой воде в стране имеют около 65% (ранее - 42%). С одной стороны, благодаря усилиям на глобальном и национальном уровнях достигнут ощутимый прогресс в области обеспечения питьевой водой, однако, с другой стороны, существенной остаётся разница в области водоснабжения на местном и страновом уровнях.

Например, для полного обеспечения населения Таджикистана питьевой водой необходимо свыше 1 млрд долларов. На необходимость увеличения финансирования »водных» проектов обращают внимание и государства-члены ШОС, которые считают важной и актуальной задачей рациональное развитие и эффективное управление водными ресурсами, что имеет особое значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, достижение социальных целей устойчивого развития.

Печальным примером ответной реакции природы на пренебрежительное отношение к ней являются масштабные последствия продолжающегося высыхания Аральского моря, решение проблемы которого невозможно без активизации взаимодействия с ООН, заинтересованными странами и международными структурами. Таджикистан играет важную роль в Международном Фонде спасения Арала (МФСА) со дня его основания.

По оценке ООН под угрозой продолжает находиться как качество, так и количество водных ресурсов. Изменение климата, которое на себе ощущает каждый житель планеты, природные стихийные бедствия, загрязнение водных систем мира промышленными и сельскохозяйственными отходами, встречающаяся повсеместно низкая «водная культура» людей, рост народонаселения делают чистую воду все более дефицитной.

Другими словами, «водный стресс» одинаково остро могут испытывать как в мегаполисе, так и в сельских населённых пунктах; как в богатых водными ресурсами странах, так и в испытывающих их дефицит. Очевидно, что все равны перед неэффективным управлением водными ресурсами и объективным ростом потребностей в пресной воде, а также перед лицом «слабеющей» окружающей средой, таянием ледников и болезнями людей из-за некачественной питьевой воды.

Вот почему Таджикистан не устаёт настойчиво призывать международное сообщество укреплять и наращивать водное сотрудничество, бережно относиться к существующим запасам пресной воды и рационально относиться к использованию водных ресурсов.

Без воды трудно представить себе социальное и экономическое развитие затерявшегося высоко в горах села и мегаполиса, страны и мира. Без воды сложно решить задачи, связанные с «зеленой» экономикой и «зеленой энергетикой».

Без воды невозможно избавиться от нищеты. Без воды человек теряет чувство собственного достоинства. Наконец, без воды нет жизни на земле. За истёкшие два десятилетия мир признал экологическую, экономическую и культурную значимость чистой воды, а также нарастающие вызовы, связанные с водой и ее воздействием на продовольственную, энергетическую и экологическую безопасность.

Накоплено достаточно знаний для решения существующих водных проблем и бережного отношения к существующим водным ресурсам. Водные инициативы Президента Эмомали Рахмона и водная дипломатия Таджикистана внесли и продолжают вносить важный вклад в перевод полученных знаний о воде в сферу практических действий в интересах обеспечения чистой водой всех людей на земле. Ведь чистая вода - это достойная жизнь.

Есть глубокая символика в том, что накануне Всемирного дня водных ресурсов отмечается Международный день Навруз. В этом году Навруз шагает по планете уже в десятый раз: 23 февраля 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о признании 21 марта Международным днем Навруза.

А накануне Навруз был также включен в составленный ЮНЕСКО Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Республика Таджикистан выступила одним из инициаторов и соавторов этих решений.

Навруз особо ценен потому, что проникнут благородным и светлым духом весеннего возрождения и, как никакой другой праздник на земле, ярко демонстрирует тесную взаимосвязь между людьми и природой. Навруз и Вода служат источниками вдохновения не только для поэтов и художников, но и для всех людей на земле. Навруз и Вода, как две неразлучные сестры, призывают людей стремиться жить в гармонии с природой, беречь мир и согласие, крепить диалог культур и добрую волю.

Особую актуальность этот призыв приобретает в наши дни, когда мир пытается справиться с такими острыми глобальными проблемами, как коронавирус COVID-19, деградация окружающей среды и изменения климата.

Хочется верить, что синергия неиссякаемого духа Навруза и безмолвной жизненной силы Воды помогут человечеству успешно преодолеть период кризисов и потрясений и вернуться на дорогу созидания. Ведь Навруз означает новый день. Светлый день.