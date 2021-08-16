16 августа в Министерстве иностранных дел состоялось очередное заседание Национальной комиссии Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Министерство иностранных дел Таджикистана, передает Trend.

Вниманию присутствующих был представлен отчет о деятельности Комиссии за первую половину 2021 года. Было подчеркнуто, что одной из основных задач Комиссии в сотрудничестве с соответствующими структурами страны является включение культурного материального, нематериального и природного наследия страны в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Данная инициатива направлена ​​на продвижение, сохранение и популяризацию богатой истории таджикского народа и привлечение туристов в Таджикистан в рамках реализации государственной политики в области культуры.

Республика Таджикистан придает большое значение сотрудничеству с ЮНЕСКО и полностью поддерживает осуществление проектов, которые вносят ценный вклад в развитие образовательного и научного сектора, защиту материального и нематериального культурного наследия страны, а также его передачу будущим поколениям.