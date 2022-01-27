Таджикистан стягивает к границе тяжелую технику - Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана

Таджикская сторона в настоящее время стягивает в зону конфликта на границе с Кыргызстаном тяжелую технику и личный состав. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав", - говорится в сообщении.