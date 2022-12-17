При поддержке АБР строится автодорога Обигарм-Нуробод

БАКУ /Trend/ - В Таджикистане идут активные работы по строительству автодороги Обигарм-Нуробод.

Об этом сообщили Trend в представительстве Азиатского банка развития (АБР) в Таджикистане.

Для поддержки правительства Таджикистана в строительстве автодороги Обигарм-Нуробод банк в декабре 2019 года одобрил грант в размере 110 миллионов долларов.

"Были некоторые задержки в реализации проекта из-за пандемии COVID-19, но работы в настоящее время успешно продолжаются. Завершение проекта планируется к концу 2024 года", - отметили в представительстве АБР в Таджикистане.

АБР и Фонд международного развития ОПЕК совместно финансируют строительство участка дороги Обигарм-Тагикамар протяженностью около 30 км, включая 2 туннеля протяженностью 1,6 км и 1,7 км. Кроме того, проект также включает в себя восстановление 11 дорог в сельских местностях протяженностью около 30 км.

"Проект автодороги Обигарм-Нуробод является стратегическим приоритетом для правительства Таджикистана как с национальной, так и с региональной точек зрения. Дорога является частью важных международных коридоров", - говорится в сообщении АБР в Таджикистане.

Отметим, что китайская компания Hunan Road & Bridge Construction Company является основным подрядчиком строительных работ; СП Temelsu LTD & CTI (Турция-Япония) - консультантом по контролю за строительством; а компания Dainichi Inc. из Японии - по управлению проектом.