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Предложено учредить в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА

Таджикистан Материалы 24 ноября 2023 14:36 (UTC +04:00)
Предложено учредить в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА

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Алена Павленко
Алена Павленко
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БАКУ /Trend/ - Предложено учредить в столице Таджикистана центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА.

Как сообщает в пятницу Trend, данное предложение озвучил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Предлагаю учредить в столице Таджикистана центр по развитию искусственного интеллекта СПЕКА», - сказал он.

Рахмон также призвал к совместным проектам по созданию ИТ-парков и тренингов ИТ-специалистов.

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