Число туристов из России в Таджикистане выросло на 92,8%

БАКУ /Trend/ - Количество туристов из России, посетивших Таджикистан в 2023 году, выросло на 92,8% по сравнению с 2022 годом, достигнув отметки в 262,4 тысячи человек. Об этом сообщили в Комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана, передает Trend.

Туристы прибывали в Таджикистан из 121 страны мира. Среди лидеров по численности туристов оказалась Россия с 262,4 тысячами человек.

Наибольшее количество туристов в Таджикистан прибыло из соседнего Узбекистана - 805,9 тысяч человек, что на 15% больше, чем в 2022 году. Также вырос турпоток из Казахстана на 31,8% - до 31,5 тыс. человек, из Турции на 61,2% - до 10,8 тыс. человек.