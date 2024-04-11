Президент Таджикистана призвал сограждан экономить электроэнергию и воду

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал граждан и предприятия экономить воду и электроэнергию из-за неблагоприятной климатической ситуации и засухи, особенно в летний период, передает Trend.

Рахмон подчеркнул необходимость строгого контроля за использованием ресурсов на всех уровнях, начиная с семей и заканчивая промышленными предприятиями, чтобы обеспечить экономное использование воды и электроэнергии. Он отметил, что изменение климата и засуха усложняют задачу обеспечения населения продовольствием, особенно в условиях повышенных цен на продукты питания.

В сентябре 2023 года государственный энергохолдинг "Барки точик" предупредил о нехватке электроэнергии в осенне-зимний период и призвал к экономии энергии. В зимние месяцы были введены ограничения на электроснабжение в ряде районов страны.

В апреле текущего года агентство Ховар сообщило о снижении уровня воды в водохранилище Нурекской ГЭС из-за отсутствия осадков зимой, что привело к недостатку электроэнергии, производимой станцией.