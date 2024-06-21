В Таджикистане официально запретили носить чуждую культуре народа одежду

БАКУ /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, среди которых законы в новой редакции об упорядочении торжеств и обрядов и ответственности родителей за обучение и воспитание детей, официально запрещающие расточительство, традиционные детские гулянья в мусульманские праздники и ношение чуждой национальной культуре одежды. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, законы "Об упорядочении торжеств и обрядов в Республике Таджикистан" и "Об ответственности за обучение и воспитание ребенка", принятые в новой редакции, "направлены на защиту подлинных ценностей национальной культуры, предотвращение суеверий и предрассудков, излишеств и расточительности при проведении торжеств и обрядов, повышение духовности и социально-экономического уровня народа Таджикистана, а также на защиту прав и свобод ребенка, обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотической гордости, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям".

В марте 2024 года на встрече с общественными и религиозными деятелями президент отметил, что национальная одежда отражает материально-духовные ценности прошлого ее народа и делает нацию узнаваемой по форме и стилю одеяния. "Подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием "сатр" и "хиджаб", является еще одной актуальной проблемой для нашего общества. Отчуждение этикета и ритуалов одежды - культурное отчуждение, которое подрывает независимость мысли, национальную и культурную самобытность нации", - сказал глава государства. Он подчеркнул, что таджикская национальная одежда получила мировое признание, в том числе со стороны ЮНЕСКО.

"В связи с этим мы должны избегать проникновения так называемой религиозной одежды, не отвечающей нашим религиозным потребностям, чуждой нашим обычаям и культуре, чтобы защитить нашу истинность и национальные ценности", - призвал Рахмон. Он поручил Комитету по делам женщин и семьи республики совместно с таджикскими дизайнерами разработать и представить дизайн национальной одежды согласно религиозным и этическим потребностям таджикских женщин.

В мае нижняя палата парламента Таджикистана, а 19 июня 2024 года - верхняя палата приняли поправки к закону, предусматривающие запрет на ввоз, продажу и ношение чуждой таджикской культуре одежды. Кроме того, для обеспечения безопасности детей и их воспитания одобрены поправки, запрещающие детские гулянья - традиции, когда дети во время мусульманских праздников Иди Курбон и аль-Фитр ходят по домам и получают сладости от жильцов.

Власти республики ранее неоднократно призывали граждан не допускать расточительства и излишеств на праздники. Закон об упорядочении обрядов в республике был принят в 2007 году с этой же целью, он регулирует вопросы проведения различных торжественных мероприятий и ограничивает особо пышные торжества, например, им регламентируется число гостей на свадьбах и траурных мероприятиях, число машин в кортежах молодоженов, сроки и порядок проведения торжеств, обрядов и другие аспекты. Для нарушителей предусмотрены штрафы.