Израиль заинтересован в расширении связей с Туркменистаном - посол

19 октября 2017 10:53 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля Моше Камхи, вручившего верительные грамоты, говорится в сообщении туркменского правительства.

Дипломат отметил, что правительство его страны выражает заинтересованность в дальнейшем расширении межгосударственных связей с Туркменистаном.

Глава государства подчеркнул, что Туркменистан также уделяет большое внимание наращиванию двусторонних отношений, выстраиваемых на принципах равноправия и взаимной выгоды.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах взаимодействия. Посол сказал, что Израиль, располагающий богатым опытом и интересными наработками во многих сферах, готов предоставить Туркменистану накопленные опыт и ноу-хау в различных областях.

Ашхабад и Тель-Авив на данном этапе ведут переговоры по перспективам развития сотрудничества в области экономики, бизнеса, энергетики, туризма, образования. Израиль предлагает свои услуги в области очистки, опреснения и рационального использования водных ресурсов.

В свое время Израиль принял активное участие в реконструкции крупнейшего в Туркменистане нефтеперерабатывающего завода в прикаспийском городе. Израильские компании также активно были задействованы в агросекторе страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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