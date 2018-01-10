В минфине Туркменистана произведено кадровое назначение

АШХАБАД /Trend/ - Заместителем министра финансов и экономики Туркменистана назначен Мердан Байрамдурдыев.

Соответствующее постановление подписал президент страны.

В Туркменистане министерство финансов и экономики было создано недавно. Новое ведомство объединило министерство финансов и министерство экономики и развития и стало их правопреемником.

Согласно указу главы государства, данная мера была предпринята в целях преобразования финансово-экономического и банковского комплекса Туркменистана, совершенствования его деятельности.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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