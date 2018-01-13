Аграрная партия Туркменистана проводит внеочередной съезд

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил приветствие участникам внеочередного III съезда Аграрной партии страны, говорится в субботу в сообщении правительства.

Среди ведущих отраслей экономики особое значение придаётся всестороннему развитию сельского хозяйства, в которое направляются крупные инвестиции, что определяет динамичный рост потенциала регионов в этой сфере, отмечается в послании.

"Модернизируются производственные мощности аграрной отрасли. Создаются условия для повышения эффективности земледелия, систематически закупается современная техника. Для повышения плодородия сельхозугодий дайхане (земледельцы) по льготным ценам обеспечиваются минеральными удобрениями, семенами, а также химическими средствами против вредителей урожаев. Своевременно проводятся взаиморасчёты с производителями сельхозпродукции", - говорится в обращении.

Аграрная партия была образована в сентябре 2014 года после принятия закона "О политических партиях".

В Туркменистане также действуют Партия промышленников и предпринимателей и Демократическая партия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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