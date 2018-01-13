Аграрная партия Туркменистана проводит внеочередной съезд

13 января 2018 11:33 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил приветствие участникам внеочередного III съезда Аграрной партии страны, говорится в субботу в сообщении правительства.

Среди ведущих отраслей экономики особое значение придаётся всестороннему развитию сельского хозяйства, в которое направляются крупные инвестиции, что определяет динамичный рост потенциала регионов в этой сфере, отмечается в послании.

"Модернизируются производственные мощности аграрной отрасли. Создаются условия для повышения эффективности земледелия, систематически закупается современная техника. Для повышения плодородия сельхозугодий дайхане (земледельцы) по льготным ценам обеспечиваются минеральными удобрениями, семенами, а также химическими средствами против вредителей урожаев. Своевременно проводятся взаиморасчёты с производителями сельхозпродукции", - говорится в обращении.

Аграрная партия была образована в сентябре 2014 года после принятия закона "О политических партиях".

В Туркменистане также действуют Партия промышленников и предпринимателей и Демократическая партия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Туркменское ТВ доступно по мобильной связи
ИКТ 12:17
Туркменистан планирует расширить экспорт электроэнергии
Энергетика 12:09
В Туркменистане проводятся сезонные агротехнические работы
Бизнес 11:43
Туркменистан развивает пастбищное животноводство
Бизнес 11:08
Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти
Туркменистан 10:46
Государственный эталонный центр Туркменистана получил международную аккредитацию
Туркменистан 10:02
Пакистан - один из ключевых векторов внешнеполитического курса Туркменистана - президент
Туркменистан 09:50
В Туркменистане готовится к запуску стекольное предприятие
Туркменистан 09:14
В Туркменистане создается Инвестиционный фонд
Бизнес 12 января 23:29
Транспортная дипломатия Туркменистана - движение вперед
Туркменистан 12 января 20:38
Китай является крупнейшим покупателем туркменского газа
Энергетика 12 января 14:57
В Туркменистане создано национальное антидопинговое агентство
Туркменистан 12 января 12:25
Объем кредитного портфеля Внешэкономбанка Туркменистана в 2017 г. вырос в полтора раза
Бизнес 12 января 11:23
Туркменистан и Малайзия обсудили перспективы сотрудничества в ТЭК
Энергетика 12 января 10:51
В Туркменистане растет число интернет-пользователей
ИКТ 12 января 10:40
В банковском секторе Туркменистана произведено кадровое назначение
Бизнес 12 января 10:19
Президент Казахстана подписал закон о стратегическом партнерстве с Туркменистаном
Бизнес 11 января 17:31
Туркменистан и ОАЭ могут сотрудничать в области возобновляемой энергии
Энергетика 11 января 16:24