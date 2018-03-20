Туркменистан готовится к парламентским выборам

20 марта 2018 11:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане продолжается подготовка к предстоящим 25 марта 2018 года выборам депутатов Меджлиса (парламента) и членов органов местной власти и самоуправления - халк маслахаты и генгешей, говорится в сообщении туркменского правительства.

В ходе рабочего правительственного совещания, председатель Меджлиса (парламента) Акджа Нурбердыева проинформировала о предпринимаемых шагах по проведению данного мероприятия. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, как сказано в сообщении, выразил уверенность в том, что, как и прежде, эти выборы пройдут на широкой альтернативной основе, на принципах демократии, транспарентности и гласности.

Глава государства подчеркнул важность использования передовых технологий при проведении выборов, в частности, возможности онлайн-трансляции с избирательных участков в день выборов, автоматизированной системы подсчёта голосов.

От Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии, общественных организаций и объединений и групп граждан зарегистрировано 2963 наблюдателя.

Об участии своих представителей в качестве наблюдателей на выборах заявили представители СНГ. ООН, ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Исламского сотрудничества (ОИС).

Всего в депутаты национального парламента выдвинуто 284 кандидата, в члены халк маслахаты: велаятских (областных) – 489, этрапских (районных) и городских – 2570, а также генгешей – 13215. В стране 2 тысячи 604 избирательных участка и 39 участков образованы при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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