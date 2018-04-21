Запланирован государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан

21 апреля 2018 09:00 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Государственный визит президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан начинается 23 апреля, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Предстоящий визит станет событием исторической значимости, поднимет на новый качественный уровень исконно братские отношения, основанные на вековых традициях добрососедства, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества, сказано в информации.

Ключевое значение имеет выгодное географическое положение государств в центре Азиатского континента.

Находясь на важнейшем перекрёстке торгово-экономических и транспортно-коммуникационных коридоров, Туркменистан и Узбекистан осуществляют скоординированное взаимодействие по развитию наиболее перспективных маршрутов по направлениям Восток-Запад и Север-Юг.

Туркменистан и Узбекистан совместно работают по вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов и защиты окружающей среды, сказано в информации.

Дипломатические отношения двух стран были установлены 7 февраля 1993 года.

За последние годы всё заметнее преобладание индустриальной составляющей в экспортно-импортных операциях между нашими государствами.

В частности, Туркменистан поставляет в соседнюю страну продукцию нефтехимии, текстильной промышленности, а также пищевой и перерабатывающей отраслей.

Узбекистан, в свою очередь, экспортирует в Туркменистан продукцию химической промышленности, строительные материалы, хозяйственные и электротовары, изделия из металла, оборудование и транспортные средства.

Наращиванию партнёрства способствуют Договор об экономическом сотрудничестве на 2018-2020 годы и соглашение о взаимных поставках товаров.

Отметим, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков. Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году.

Официальный Ашхабад недавно пригласил деловые круги Узбекистана и к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Строительство туркменского участка началось в декабре 2015 года.

Узбекистану, было также предложено приступить к разработке нефтегазовых месторождений на туркменском шельфе Каспия.

Ашхабад готов активизировать сотрудничество и в рамках проекта по поставкам электроэнергии из Центральной в Южную Азию по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Афганистан-Пакистан.

Две страны обсуждают также проект по созданию транспортного маршрута Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман. Это позволит значительно увеличить международные транзитные грузопотоки и обеспечить новый коммуникационный коридор на мировые рынки.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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