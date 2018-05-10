Ашхабад и Кишинев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

10 мая 2018 10:43 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы Русланом Болбочаном, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Затрагивались также темы, связанные с возможностями установления прямых контактов и углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Участники встречи уделили внимание вопросам организации очередного заседания межправительственной комиссии, проведения совместного бизнес-форума и встречи по транспортному сотрудничеству.

"Участники встречи отметили заинтересованность в развитии сотрудничества в газовой и энергетической областях, а также в сфере гражданской авиации", - сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
CNPC готовится к проведению тендера в Туркменистане
Тендеры 10:50
Минторг Туркменистана приобретет продовольствие
Тендеры 10:45
В ООН обсудили ситуацию с правами человека в Туркменистане
Туркменистан 9 мая 14:36
Растут производственные мощности туркменского месторождения «Галкыныш»
Энергетика 9 мая 13:10
ТЭК является приоритетной сферой туркмено-германского сотрудничества
Энергетика 9 мая 12:47
Туркменистан и Индонезия готовы сотрудничать в сферах энергетики и агропрома
Энергетика 9 мая 10:18
Туркменистан и Румыния обсуждают перспективы партнерства в транспортной сфере
Бизнес 9 мая 10:14
Туркменистан объявил тендер на сооружение электротехнического сервис- центра
Туркменистан 9 мая 08:04
Туркменистан продлил тендер по ремонту грузовых вагонов
Тендеры 8 мая 14:47
Туркменистан уверен в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Россией - президент
Туркменистан 8 мая 12:13
Туркменистан объявил тендер на строительство павильона на выставке EXPO-2020
Тендеры 8 мая 11:38
Туркменистан подает заявку на включение во всемирный реестр ЮНЕСКО уникальных природных объектов
Туркменистан 8 мая 11:36
Туркменистан продлил тендер по модернизации хлопкопрядильной фабрики
Тендеры 8 мая 10:54
Туркменистан запускает новый проект в индустрии текстиля
Бизнес 7 мая 12:36
Туркменистан пригласил Германию в газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 7 мая 12:31
Назначен директор крупного ГПЗ Туркменистана
Туркменистан 7 мая 11:33
Туркменистан расширяет производство асфальта
Бизнес 7 мая 11:23
CNPC ведет подготовку в Туркменистане к тендеру
Тендеры 7 мая 11:04