Ашхабад и Кишинев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы Русланом Болбочаном, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.

Затрагивались также темы, связанные с возможностями установления прямых контактов и углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

Участники встречи уделили внимание вопросам организации очередного заседания межправительственной комиссии, проведения совместного бизнес-форума и встречи по транспортному сотрудничеству.

"Участники встречи отметили заинтересованность в развитии сотрудничества в газовой и энергетической областях, а также в сфере гражданской авиации", - сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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