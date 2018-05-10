Ашхабад и Кишинев обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Молдовы Русланом Болбочаном, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.
Затрагивались также темы, связанные с возможностями установления прямых контактов и углубления сотрудничества между деловыми кругами двух стран.
Участники встречи уделили внимание вопросам организации очередного заседания межправительственной комиссии, проведения совместного бизнес-форума и встречи по транспортному сотрудничеству.
"Участники встречи отметили заинтересованность в развитии сотрудничества в газовой и энергетической областях, а также в сфере гражданской авиации", - сказано в информации.
(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)
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