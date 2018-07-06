Туркменистан ужесточает антикоррупционные законы

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, обращаясь к участникам расширенного правительственного совещания, отметил, что с взяточничеством и коррупцией будет вестись непримиримая борьба, пишет в пятницу газета «Нейтральный Туркменистан».

Никому не позволено похищать деньги народа и обогащаться за счёт незаконно присвоенных средств, сказал президент, подчеркнув, что будут ужесточены нормативно-правовые акты в сфере противодействия этому негативному явлению, а если понадобится – расширены структура силовых ведомств и их штаты.

Искоренение фактов хищения государственных средств выступает в числе главных задач, заявил Гурбангулы Бердымухамедов, также отметив необходимость рассмотрения порядка и целесообразности проведения акции помилования.

В материале сказано, что с отчетом выступил председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Туркменистана Максат Худайкулыев.

По словам председателя Госслужбы, в ходе проведённых работ были выявлены факты использования служебных полномочий в корыстных целях, незаконного присвоения госимущества, причинения материального ущерба государству, взяточничества со стороны ряда глав и сотрудников банковской сферы, государственного концерна «Туркменхимия», министерств коммунального хозяйства, сельского и водного хозяйства, организаций и предприятий, подведомственных хякимлику (администрации) Лебапского велаята (области) Туркменистана, а также незаконной торговли валютой некоторыми гражданами.

В отношении каждого из них возбуждены уголовные дела, следственные работы продолжаются. Причинённый виновными лицами ущерб возмещён, незаконно приобретенное имущество конфисковано. В частности, говорится, что во время ревизии деятельности филиала государственного коммерческого банка «Türkmenbaşy» в городе Туркменбаши было установлено, что его управляющий занимался хищением долларовых купюр.

Во время проверки также была обнаружена крупная недостача манатов и выявлено, что украденные деньги были переданы одному из жителей этрапа (района) Кенар города Туркменбаши для осуществления незаконной торговли валютой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлены случаи незаконной торговли валютой группой граждан, которые, искусственно завышая официально установленный Центральным банком курс иностранной валюты, осуществляли противозаконные валютные операции, отмечает в своем комментарии государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

В частности, жители города Ашхабада, Марыйского и Лебапского велаятов (областей) Туркменистана, будучи в сговоре, скупали у работников зарубежных фирм на незаконных основаниях иностранную валюту, реализовывали её по искусственно завышенному курсу. В качестве вещественных доказательств у вышеуказанных граждан были изъяты большие суммы денежных средств.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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