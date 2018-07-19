Международное авторалли "Амуль - Хазар 2018 " в Туркменистане станет ярким событием спортивной жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ​​​​​​​​​​ В посольстве Туркменистана в Азербайджане состоялся брифинг, посвященный предстоящему Международному авторалли «Амуль - Хазар 2018» (Turkmen Desert Race), проводимому в Туркменистане, сообщает Trend.

В ходе брифинга посол Туркменистана в Азербайджане Мекан Ишангулыев подробно рассказал о ходе подготовки к предстоящему важному спортивному событию Международному авторалли «Амуль - Хазар 2018» и о состоявшемся отборочном этапе авторалли. Было отмечено, что, проводя грандиозный ралли-рейд «Амуль - Хазар 2018», Туркменистан, также повышает свой мировой авторитет, в качестве страны, обладающей успешным опытом проведения крупных спортивных мероприятий международного уровня, в том числе в автоспорте. И накопленный опыт обогатит такой значительный проект, реализуемый на государственном уровне, как авторалли «Амуль-Хазар 2018».

«Проведением Международного ралли «Амуль - Хазар 2018» (Turkmen Desert Race) Туркменистан также демонстрирует свою приверженность к активной политике в сфере международных транзитно-транспортных коридоров и создания мультимодальных маршрутов. В настоящее время Туркменистан становится важнейшим транспортным узлом региона, превращается в крупный международный логистический центр благодаря выгодному географическому положению и конструктивной внешней политике Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выдвигающего актуальные предложения по взаимодействию с зарубежными государствами и предпринимающего последовательные шаги по их практическому воплощению. Особый статус этому международному авторалли придаёт то, что Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул эту идею состязаний, и лично контролирует её по воплощению в жизнь, от организационных вопросов до практических действий», - сказал глава дипмиссии.

Участники мероприятия были проинформированы о том, что гонка в Туркменистане пройдёт с 11 по 15 сентября 2018 года по маршруту Амуль-Хазар (9-10 сентября - подготовительные дни). К участию допускаются легковые автомобили, грузовые автомобили и квадроциклы класса SSV. Трасса протяженностью в 1500 километров проложена через пустыню Каракумы, а также через другие живописные места страны. Участники соревнования финишируют на берегу Каспийского моря в Национальной туристической зоне «Аваза». Было также отмечено, что ралли «Амуль-Хазар 2018» задуманы и как международная площадка для взаимодействия различных культур и народов, так как спорт - это универсальный язык дружбы, открывающий новые возможности для сотрудничества.

В рамках брифинга был продемонстрирован специально подготовленный презентационный видеоролик, посвященный Международному авторалли «Амуль-Хазар 2018».

В завершение брифинга было подчеркнуто, что, выдвинув идею проведения столь масштабного спортивного мероприятия как Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018» (Turkmen Desert Race), Туркменистан еще раз демонстрирует международному сообществу свою позицию как спортивной державы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Хазар Ахундов)

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