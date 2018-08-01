Туркменистан проведет саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала

АШХАБАД /Tрend/ - На туркменском прикаспийском курорте Аваза 24 августа запланировано проведение саммита глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА), сообщает в среду национальный телеканал "Алтын Асыр".

Туркменистан на данном этапе является председателем МФСА.

Сформирована концепция, включающая в себя принятие новой программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, выполнение регионального плана действий по охране окружающей среды как единой экологической программы стран Центральной Азии.

Отметим, что Аральская проблема затронула север Туркменистана. Дашогузский велаят (область) подвергался негативному влиянию экологической катастрофы, здесь остро возникли проблемы, связанные с обеспечением населения чистой питьевой водой, борьбой с засолением возделываемых земель. В конце мая этого года соляная пыль с Арала накрыла Туркменистан и дошла даже до его столицы.

Региональные СМИ сообщали, что соляно-песчаная буря пришла со стороны Узбекистана из приаральского региона. По некоторым сведениям, в частицах пыли содержались и азотные удобрения, которые копились десятилетиями на дне Аральского моря.

Созданный в девяностые годы при учредительстве Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана МФСА нацелен на финансирование совместных проектов и программ по спасению Арала и улучшение экологической обстановки в районе Приаралья.

МФСА в декабре 2008 года был предоставлен статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. Официальный Ашхабад ранее выступил с инициативой о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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