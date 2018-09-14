Вышел в свет очередной номер журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана»

14 сентября 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вышел в свет очередной номер ежеквартального научно-практического журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана», в котором нашли отражение важнейшие события внешнеполитической жизни страны.

Открывает периодическое издание выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на Международном форуме «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития». На страницах журнала размещена статья, посвящённая одному из главных событий текущего года – торжественной церемонии ввода в эксплуатацию в городе Туркменбаши нового Международного морского порта.

Темой одной из публикаций стал состоявшийся 23-24 апреля государственный визит Президента Туркменистана в Республику Узбекистан. Договорённости, достигнутые по итогам переговоров на высшем уровне, можно с полным правом расценить как очередной шаг на пути поступательного развития плодотворного взаимодействия, опирающегося на историческую общность, нерушимые узы дружбы и добрососедства, издревле связывающие братские народы региона.

Продолжает выпуск традиционная рубрика, в хронологической последовательности освещающая проведённые главой государства встречи и переговоры с высшим руководством зарубежных государств. Их результативность, подкреплённая важнейшими соглашениями, наглядно демонстрирует приверженность Туркменистана международному диалогу во имя мира и всеобщего процветания.

Так, 20 июля 2018 года состоялся рабочий визит Президента Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Таджикистан для участия в Международной конференции высокого уровня, посвящённой объявленному ООН Десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

В рамках рабочего визита в Душанбе туркменский лидер провёл встречи с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, Президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хусейном и главой исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдуллой, на которых подчёркивалось значение Международного форума в деле консолидации народов мира, а также дальнейшего развития многосторонних и двусторонних контактов участвующих в нём стран.

На страницах журнала читатели смогут ознакомиться с Резолюциями, принятыми по инициативе Туркменистана Генеральной Ассамблеей ООН, «Сотрудничество между Организацией Объединённых Наций и Международным Фондом спасения Арала» и «Всемирный день велосипеда».

Особое место среди публикаций издания традиционно отводится выступлениям на международных форумах, проходящих в стране, высокопоставленных зарубежных гостей, в числе которых – Генеральный секретарь постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Мирча Чиопрага, Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану и др.

Созданию Национальной логистическо-экспедиторской ассоциации и последующим её вступлением в полноправное членство FIATA посвящена статья «Транспортная дипломатия Туркменистана в интересах международного партнёрства».

Анализ международного общения по каспийским вопросам даётся в материале «Международно-правовой статус Каспийского моря». С учётом особой актуальности эта тема вызовет большой интерес как среди специалистов, так и многочисленных читателей.

Статьи номера «Водная дипломатия – приоритетное направление внешней политики Туркменистана», «МФСА – новые горизонты сотрудничества», «Лесоразведение в зоне Приаралья и его значение в предотвращении пыльных бурь» посвящены вопросам охраны окружающей среды и рационального использования водных ресурсов. На страницах журнала учёные и специалисты стран Центральной Азии делятся своим опытом работы, предлагая различные пути решения экологических проблем.

Привлекая внимание мировой общественности к тематике аральской катастрофы, глава Туркменистана отмечает важность комплексного международного подхода к решению сложившейся ситуации, активного и постоянного участия Организации Объединённых Наций. Президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать Специальную программу ООН по Аралу, состоящую из конкретных планов по улучшению и стабилизации его положения в регионе. Для поддержания эффективного сотрудничества в деле сохранения уникальной окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов, содействия экономическому и социальному развитию стран Центральной Азии необходима поддержка и дальнейшее развитие региональных структур.

В завершение обзора аральской проблематики приводятся интервью участников Координационной встречи ИК МФСА, которые рассказывают об осуществляемой работе в данном направлении.

В контексте реализуемых комплексных мер и программ по стимулированию и развитию отечественного спорта, отдельная публикация посвящена развитию велоспорта в стране.

Специалистами Института стратегического и устойчивого развития и Туркменского государственного института экономики и управления для журнала подготовлен материал, в котором освещён международный опыт функционирования моделей фондового рынка и их применимость в финансовой системе Туркменистана.

Конференциям, брифингам, межмидовским политическим консультациям, заседаниям межправительственных комиссий, а также двусторонним встречам и переговорам с делегациями различных стран мира и представителями крупнейших международных организаций, проведённым в стране и за рубежом в октябре-декабре минувшего года, отведена традиционная рубрика «Хроника дипломатической жизни».

Актуальность статей, опубликованных в очередном номере журнала «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана», несомненно, делает их востребованными не только среди специалистов, но и многочисленных читателей как в нашей стране, так и за рубежом.

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