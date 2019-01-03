Назначен замглавы центрального региона Туркменистана

АШХАБАД /Тренд/ - Заместителем хякима (главы) центрального региона страны - Ахалского велаята (области) назначен Сердар Бердымухамедов, занимавший до этого должность заместителя министра иностранных дел Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента страны.

Экономика Ахалского велаята носит индустриально-аграрный характер. По величине занимаемой территории велаят второй в стране после Балканского велаята. Основными направлениями специализации сельского хозяйства являются производство пшеницы, хлопководство, овощеводство, виноградарство, мясомолочное животноводство и шелководство.

Согласно данным Госкомстата страны, регион занимает четвертое место в стране по объему промышленного производства, второе место по добыче газа. Ведущими отраслями также являются химическая, текстильная, пищевая, целлюлозно-бумажная промышленность и производство строительных материалов. Регион располагает значительными рекреационными ресурсами, где созданы курортные учреждения и зоны отдыха («Арчман», «Гёкдере», «Йылы сув»). На территории велаята расположены исторические памятники различных эпох земледельческой культуры, времен правления парфян и великих сельджуков, к которым открыты туристические маршруты (Ниса, Сарахс, Алтын-депе).

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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