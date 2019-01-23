Посол Туркменистана вручил верительные грамоты президенту Филиппин

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана в Филиппинах (с резиденцией в Токио) Гурбанмамет Эльясов вручил верительные грамоты президенту Филиппин Родриго Роа Дутерте, сообщает Trend в среду со ссылкой на информацию туркменского внешнеполитического ведомства.



Дутерте отметил важность развития отношений с Туркменистаном.



Отметим, что в Ашхабаде ранее состоялись политические консультации между Туркменистаном и Филиппинами. Делегацию из Манилы возглавила генеральный директор управления стран Среднего Востока и Африки МИД Филиппин Хджайсилин Куинтана.



Касаясь вопросов активизации торгово-экономических отношений, стороны выразили интерес к развитию сотрудничества в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности.



Кроме того, состоялся обмен мнениями о взаимном импортном и экспортном потенциале, по вопросам совершенствования договорно-правовой базы и развития сотрудничества в областях образования, спорта и туризма.



(Автор: Гусейн Гасанов)

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