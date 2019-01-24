Туркменистан стремится укрепить позиции на международных энергетических рынках

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал держать под постоянным контролем ход реализации крупных инвестиционных проектов, призванных укрепить позиции страны на международных энергетических рынках, сообщает Trend со ссылкой на агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Согласно информации, обращение было адресовано главе госконцерна "Туркменгаз" Мырату Арчаеву после отчета о ходе строительства туркменского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Глава государства вновь подчеркнул, что эффективное использование богатейших природных ресурсов, которыми располагает Туркменистан, является важнейшим условием успешного выполнения развёрнутых в стране широкомасштабных программ, нацеленных на обеспечение динамичного роста национальной экономики и повышение благосостояния населения.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа: сырье экспортируется в Китай и Иран. Россия в 2016 году прекратила закупки туркменского топлива и на данном этапе ведет переговоры об условиях возобновления контракта. Напомним, что туркменский участок ТАПИ начали строить в декабре 2015 года, афганский - в феврале текущего года. Пакистан планирует начать работы на своей территории в этом году.

Поставки могут начаться в 2020 году. Являясь лидером TAPI Pipeline Company Limited, госконцерн «Туркменгаз» - имеющий контрольный пакет акций выполняет функции основного финансиста и управленца проектом. В консорциум также входят Афганская газовая корпорация, пакистанская Inter State Gas Systems (Private) Limited и индийская GAIL. Консорциум при участии Азиатского банка развития продолжает переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

Изучаются различные варианты участия в проекте, такие как участие в доле компании, проектное финансирование, финансирование через международные банки развития и с помощью экспортно-кредитных агентств мира. Общая протяженность газопровода ТАПИ ориентировочно составит 1840 километров. Туркменский участок составит 205 километров. Затем энергомост пройдет через афганские города Герат и Кандагар - 816 километров, по территории Пакистана 819 километров - через города Кветта и Мултан, и достигнет населенного пункта Фазилка в Индии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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