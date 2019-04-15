Посол Туркменистана получил аккредитацию во Франции

АШХАБАД /Trend/ - Посол Туркменистана Шохрат Джумаев вручил президенту Франции Эммануэлю Макрону верительные грамоты, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде в ходе политических консультаций две страны подчеркнули важность активизации двусторонних визитов на уровне глав государств, а также укрепления межправительственных и межпарламентских связей.Стороны отметили значимость развития финансово-банковского сотрудничества, продвижение деятельности французских компаний в Туркменистане.Отметим, что бизнес Франции на туркменском рынке представлен в таких сферах, как строительство, транспорт, туризм и энергетика.Две страны заинтересованы в реализации проекта транспортировки туркменского газа в Европу. Рассматривается вариант прокладки газопровода через Каспий и Азербайджан и подключения его к транснациональным проектам в европейском направлении.К разработке углеводородных ресурсов туркменской части Каспия и изучению возможностей транспортировки газа в Европу проявляют интерес Total и Gas de France.С правительством Туркменистана подписала соглашение французская Schneider Electric в рамках консорциума с бельгийской Enex по обеспечению энергообеспечения туркменской столицы.Кроме того, Thales Alenia Space осуществила проект строительства первого национального искусственного спутника Туркменистана.(Автор: Гусейн Гасанов)

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