Туркменистан и США обсудили перспективы сотрудничества в области безопасности

17 апреля 2019 08:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной таможенной службе Туркменистана (ГТСТ) состоялась встреча с делегацией Центральное командования США (CENTCOM) и Агентства по уменьшению военной угрозы при министерстве обороны США, сообщает Trend со ссылкой на ГТСТ.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области безопасности и обмен идеями в отношении управления химическими, биологическими, радиологическими и ядерными аварийными ситуациями, реагирования на бедствия как в результате техногенных, так и стихийных катаклизм, а также проблем, связанных с оружием массового поражения.

Отметим, что Туркменистан имеющий статус позитивного нейтралитета имеет протяженную границу с Афганистаном и неоднократно предлагал провести в Ашхабаде под эгидой ООН переговоры по восстановлению мира в соседнем государстве.

Ашхабад оказывает гуманитарную помощь соседнему государству и строит объекты социальной инфраструктуры, поставки электроэнергии и топлива осуществляются на льготных условиях. Туркменистан взялся за реализацию крупного проекта, реализация которого позволит увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в пять раз.

С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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