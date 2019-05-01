США обсуждает в Ашхабаде вопросы региональной безопасности, ситуацию в Афганистане

1 мая 2019 08:41 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Tрend/ - Центр стратегических исследований Ближнего Востока и Южной Азии (NESA - Near East South Asia Center for Strategic Studies) проводит в Ашхабаде семинар по политике безопасности США в Южной и Центральной Азии, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Мероприятие проводится при содействии МИД Туркменистана. В работе семинара принимают участие также представители министерств обороны, национальной безопасности и государственной пограничной службы Туркменистана.

В ходе семинара, который продолжит свою работу до 3 мая, будут обсуждены такие вопросы, как анализ интересов по безопасности США в Центральной и Южной Азии, ситуация в Афганистане, борьба с радикализацией и экстремизмом, а также общая ситуация в регионе, сказано в информации.

NESA была создана в 2000 году и является учреждением министерства обороны США.

Напомним, что в Государственной таможенной службе Туркменистана (ГТСТ) недавно состоялась встреча с делегацией Центральное командования США (CENTCOM) и Агентства по уменьшению военной угрозы, также учрежденного при министерстве обороны США.

Стороны тогда обсудили возможности сотрудничества в области безопасности и обмен идеями в отношении управления химическими, биологическими, радиологическими и ядерными аварийными ситуациями, реагирования на бедствия как в результате техногенных, так и стихийных катаклизм, а также проблем, связанных с оружием массового поражения.

Следует отметить, что Туркменистан имеющий статус позитивного нейтралитета имеет протяженную границу с Афганистаном и неоднократно предлагал провести в Ашхабаде под эгидой ООН переговоры по восстановлению мира в соседнем государстве.

С территорией Афганистана - где продолжительный период сохраняется нестабильная ситуация связан и крупномасштабный проект по прокладке газопровода в Индию и Пакистан для поставок туркменского газа. Наблюдатели полагают, что реализация данного проекта может способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечит страну гарантированным доходом за транзит.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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