Туркменистан утвердил свой состав экономического межправкомитета с Японией

11 мая 2019 09:37 (UTC+04:00)

АШХАБАД/ Trend/ - Утвержден состав межправительственного туркмено-японского экономического комитета с туркменской стороны, сообщает в субботу Trend со ссылкой на обнародованное постановление президента Туркменистана.

Документ подписан "в целях реализации двусторонних соглашений, достигнутых между Туркменистаном и Японией, а также дальнейшего развития сотрудничества двух стран".

Ранее сообщалось, что в Ашхабаде 23-24 мая запланировано провести деловые переговоры с японскими компаниями.

Отметим, что импульс экономическим связям придал официальный визит в октябре 2015 года премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Туркменистан, в ходе которого были подписаны меморандумы в области освоения природных ресурсов и развития транспортной инфраструктуры Туркменистана. Были заключены соглашения по ряду проектов, общей стоимостью 18 миллиардов долларов США.

Кроме того, Япония проявляет интерес к участию в проектах по развитию промышленной инфраструктуры крупнейшего в Туркменистане газового месторождения "Галкыныш".

С участием японских компаний уже осуществлён ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них - комплекс заводов по производству аммиака и карбамида в Марыйском велаяте (области), завод Garabogazkarbamid и полимерный комплекс в Балканском велаяте..

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Талех Агавердиев)

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