Туркменистан принял участие в региональной встрече ВТамО по контролю за контейнерными перевозками

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Ровшен Гараджаев принял участие в межрегиональной встрече по контролю за контейнерными перевозками в Ташкенте, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Шестая ежегодная встреча прошла в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками Всемирной таможенной организации и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Цель встречи - обсуждение приоритетов и потребностей в области контроля за контейнерными перевозками, укрепление межрегионального практического сотрудничества между таможенными службами стран-участниц по выявлению и пресечению грузов повышенного риска.

В ходе встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по созданию межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля. Отметим, что официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационных сообщений между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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