Туркменистан принял участие в региональной встрече ВТамО по контролю за контейнерными перевозками

29 мая 2019 14:17 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Ровшен Гараджаев принял участие в межрегиональной встрече по контролю за контейнерными перевозками в Ташкенте, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Шестая ежегодная встреча прошла в рамках Глобальной программы по контролю за контейнерными перевозками Всемирной таможенной организации и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Цель встречи - обсуждение приоритетов и потребностей в области контроля за контейнерными перевозками, укрепление межрегионального практического сотрудничества между таможенными службами стран-участниц по выявлению и пресечению грузов повышенного риска.

В ходе встречи состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании по созданию межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля. Отметим, что официальный Ашхабад считает приоритетным направлением своей политики развитие масштабных транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад, увеличение возможностей коммуникационной сети Центральная Азия - Персидский залив и развитие транспортных сообщений в Каспийско-Черноморском регионе.

Эти проекты касаются расширения транспортно-коммуникационных сообщений между странами Центральной Азии с дальнейшим выходом на рынки Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего Востока. В частности, морские грузоперевозки на Каспии приобретают все большее значение во внешнеэкономических связях Туркменистана, растут объемы грузов, обрабатываемых на причалах гавани, через которую в страну доставляется промышленное и сельхозоборудование, автотехника, металлоизделия, лесоматериалы, минеральные удобрения, за рубеж отправляются полипропилен, кокс и другие нефтепродукты, продукция химической и стройиндустрии.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ашхабад и Бишкек провели политконсультации
Туркменистан 14:50
Туркменистан освоил производство наполнителя для эмульсионных красок
Бизнес 14:01
Дмитрий Медведев посетит Ашхабад с рабочим визитом
Туркменистан 13:44
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 09:08
Туркменистан и Германия обсудили вопросы энергетической безопасности
Энергетика 28 мая 16:44
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 28 мая 14:31
Лента новостей
Ашхабад и Бишкек провели политконсультации
Туркменистан 14:50
В Италии умерла собака, прожившая 10 лет у могилы своего хозяина
Другие страны 14:47
Остаются считаные часы до финала Лиги Европы УЕФА в Баку (ФОТО)
Общество 14:40
Банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в реализации синдицированных кредитов
Бизнес 14:35
Romgaz: IGB открывает возможности для поставок газа в Румынию через «Южный газовый коридор»
Энергетика 14:26
ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС
Европа 14:25
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 14:24
Азербайджанская компания определилась со сроками реализации дорожного проекта в Сербии
Бизнес 14:18
Полиция Стамбула пресекла деятельность группировки по организации нелегальной миграции
Турция 14:16