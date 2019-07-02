В Афганистан из Туркменистана в качестве гуманитарной акции поступила первая партия газобензина

АШХАБАД /Trend/ - В Афганистан, на станцию Акина из Туркменистана поступила первая партия газобензина ECO-93, произведенного на заводе в Овадан-депе в Ахалском велаяте (области) страны, сообщает Trend со ссылкой на местный телеканал Алтын Асыр.

Первые 60 тонн этой продукции были направлены в соседнее государство в качестве гуманитарной помощи. Железнодорожный состав и автоколонну с бензином ECO-93 встретили хяким (глава) посёлка Акина Азими Башир Ахмад, представитель МИД Афганистана Гулам Ресул Аймак, руководители таможни станции Акина и представители нефтегазовых и железнодорожных структур, говорилось в репортаже.

Предприятие в Овадандепе рассчитано на ежегодное производство из природного газа - 600 тысяч тонн бензина марки ECO-93. Проект осуществлен по контракту «Туркменгаз» с консорциумом в составе японской компании Kawasaki и турецкого Rönesans. Заказы на партии местного газобензина уже разместили Болгария, Греция, Румыния и другие страны Европы, сообщает руководство предприятия.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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