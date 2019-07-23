Туркменистан и Аргентина обсудили перспективы сотрудничества в энергетике

23 июля 2019 09:40 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Аргентины (с резиденцией в Москве) Рикардо Эрнестом Лагорио, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат отметил, что Аргентина привержена расширению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, сказано в информации.

Стороны обсудили развитие торгово-экономических отношений, рассмотрев возможности налаживания экспорта и импорта между двумя странами. Было отмечено, что у Аргентины имеется большой опыт в областях сельского хозяйства, животноводства и энергетики. В связи с этим поднималась тема организации деловых встреч.

Отметим, что Туркменистан в последние годы налаживает сотрудничество со странами Латинской Америки, в том числе с Бразилией, Мексикой и Венесуэлой.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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