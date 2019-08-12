В рамках Каспийского форума в Авазе подписан ряд соглашений

12 августа 2019 11:09 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Авазе состоялась церемония подписания документов, закрепивших договорённости, достигнутые в ходе проведённых на полях Каспийского экономического форума встреч и заседаний, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на туркменское правительство.

В целом на различных уровнях было принято 57 международных документов, которые касаются взаимодействия в таких областях, как информационные технологии, инвестиционное сотрудничество, торгово-экономическая и финансовая сфера, дипломатия, транспорт, электроэнергетика, легкая промышленность, сельское и водное хозяйства, спорт.

Далее прошло вручение сертификатов. Одним из них была награждена Торгово-промышленная палата Туркменистана за проведение Каспийской выставки инновационных технологий и первой международной автовыставки Туркменистана.

Представил этот сертификат Сергей Горский, заместитель исполнительного директора компании «Мессе Франкфурт» – глобального лидера в проведении выставок автомобильной индустрии, сказано в информации.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан провёл крупные биржевые торги в Авазе
Туркменистан 11:59
В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум (Фоторепортаж)
Туркменистан 11:47
Каспий расположен на перекрестке континентальных путей - Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан 11:35
Второй Каспийский экономический форум пройдёт в Астрахани
Туркменистан 11:30
Глава Туркменистана призвал наращивать энергосотрудничество на Каспии
Энергетика 11:19
Медведев: Страны Каспия поставили цель кратно увеличить товарооборот
В мире 10:42
Лента новостей
Туркменистан провёл крупные биржевые торги в Авазе
Туркменистан 11:59
В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум (Фоторепортаж)
Туркменистан 11:47
Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида
В мире 11:46
Турция и США вскоре запустят координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии – минобороны
Турция 11:44
В Португалии водители бензовозов начали бессрочную забастовку
В мире 11:40
Каспий расположен на перекрестке континентальных путей - Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан 11:35
Второй Каспийский экономический форум пройдёт в Астрахани
Туркменистан 11:30
Турция будет защищать права турок-киприотов - минобороны
Турция 11:28
Глава Туркменистана призвал наращивать энергосотрудничество на Каспии
Энергетика 11:19