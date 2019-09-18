Посол Катара завершает дипмиссию в Туркменистане

18 сентября 2019 10:48 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Катара Халифой Ахмадом Аль-Сувайди, который завершает свою дипломатическую миссию в стране, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат отметил важность углубления между двумя странами торгово-экономических связей и расширения взаимодействия в энергетической, инвестиционной и гуманитарной областях, где есть огромный потенциал для взаимной реализации, говорится в сообщении.

Напомним, что Туркменистан заинтересован в участии крупных финансовых и инвестиционных структур Катара в реализации транснационального проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), строительство которого началось в декабре 2015 года.

Примечательно, что между катарским Al Qamra Holding и правительством Туркменистана ранее был подписан меморандум о взаимопонимании по вопросам финансирования потенциальных проектов в Туркменистане.

Государственный банк внешнеэкономической деятельности Туркменистана провел в связи с этим для делегации Катара во главе с руководителем Al Qamra Holding Хамадом Салехом Аль Камра презентацию крупных инвестиционных проектов, реализуемых в стране. Стороны уделили тогда особое внимание расширению внутреннего рынка, внедрению инноваций и увеличению объёмов экспорта товаров. В числе основных векторов взаимодействия были названы топливно-энергетический комплекс, транспортно-коммуникационная сфера, химическая и медицинская промышленность.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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