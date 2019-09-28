Турция нацелена на укрепление отношений с Туркменистаном по всем направлениям - Эрдоган

28 сентября 2019 09:30 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Турция нацелена на укрепление отношений с Туркменистаном по всем направлениям, сообщает Trend со ссылкой на обнародованное в субботу письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"От всей души желаю, чтобы нынешние братские и дружественные отношения, основанные на общности языка, вероисповедания, культуры, истории и ценностей, и далее укреплялись по всем направлениям", - сказано в послании по случаю празднования 27 сентября Дня Независимости Туркменистана.

Эрдоган отмечает, что со дня обретения суверенитета, Туркменистан, выдвигая важные инициативы, обеспечивает благополучие и процветание своих граждан, поддерживает региональную стабильность.

Отметим, что Турция является одним из крупнейших торговых партнеров Туркменистана: зарегистрировано около 600 турецких компаний, работающих в сфере торговли, инвестиций, строительстве, энергетики, транспорте, связи, текстильной и перерабатывающей промышленности.

Туркменистан экспортирует продукцию текстильной, топливно-энергетической, химической, сельскохозяйственной промышленности. Из Турции поступают металл и изделия из него, хозяйственные товары, оборудование, стройматериалы, электротехника, продукция химической и легкой промышленности, продовольствие, транспортные средства, медикаменты.

Вместе с тем, Ашхабад и Анкара нацелены на расширение энергетического сотрудничества. Турция заявляет о свой готовности содействовать вопросу вывода каспийских энергоносителей в Европу через свою территорию, один из вариантов - по дну Каспия через Азербайджан.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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