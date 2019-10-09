Туркменистан принимает участие в сессии ООН по делам беженцев

АШХАБАД /Trend/ - Делегация Туркменистана принимает участие с 7 по 11 октября в работе 70-й сессии Исполкома Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая проходит в Женеве, сообщает Trend в среду со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Свои доклады представили председатель Исполкома Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, посол Алжира Буэджема Делми, заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммад и Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

На мероприятии обсуждались проблемы безгражданства, которые затрагивают миллионы людей во всем мире и влекут за собой разрушительные последствия, лишающие их законных прав, говорится в сообщении.

Отметим, что в ноябре 2014 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) утвердило Глобальный план действий по искоренению безгражданства на период 2014-2024 годов, который был закреплен специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что в период 2011-2018 годов в гражданство Туркменистана были приняты 8 880 человек; в сентябре 2019 года - 863 человека.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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