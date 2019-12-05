Туркменистан готовится к переходу на двухпалатную систему парламента

5 декабря 2019 11:05 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялось заседание Конституционной комиссии по внесению изменений и дополнений в Основной закон, сообщает Trend в четверг со ссылкой на туркменское правительство.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в своей речи сказал о том, что представители широкой общественности поддерживают переход законодательного органа страны на качественно новую двухпалатную систему.

Это, как было сказано, поможет решать актуальные вопросы современности, улучшить процесс подготовки и принятия законов, создаст условия для налаживания более тесного взаимодействия избирателей с депутатами.

Таким образом, парламент превратится в действительно общенациональный представительный законодательный орган, обладающий широким спектром обязанностей и полномочий, сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

Проведение очередного заседания Конституционной комиссии запланировано на февраль. Соответствующие предложения о формировании двухпалатного парламента будут рассмотрены на заседании Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, которое состоится в 2020 году.

Напомним, что по действующей Конституции Меджлис (парламент) Туркменистана принимает законы, вносит изменения и дополнения в Основной закон, утверждает госбюджет; решает вопросы о проведении всенародных референдумов; назначает выборы президента, депутатов Меджлиса, членов представительных органов; рассматривает по предложению главы государства вопросы о назначении на должность и освобождении от должности председателя Верховного суда, генерального прокурора, министра внутренних дел, министра юстиции; ратифицирует и денонсирует международные договоры; решает вопросы изменения государственной границы и административно-территориального деления страны.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Туркменистан нацелен на развитие металлургии
Бизнес 10:35
Геологическая госкорпорация Туркменистана закупит буровое оборудование
Тендеры 09:45
Нефтяной госконцерн Туркменистана приобретет геофизическое оборудование
Тендеры 09:44
Туркменистан и Румыния обсудили проект транзитного коридора Черное море — Каспий
Транспорт 4 декабря 19:25
Региональный экологический центр и ООН координируют свою деятельность по Туркменистану
Туркменистан 4 декабря 16:15
Vitol готовится к экспорту туркменских нефтепродуктов через Россию
Энергетика 4 декабря 11:36
Лента новостей
Президент Казахстана посетит Германию с официальным визитом
Казахстан 11:32
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями
Энергетика 11:32
Экспорт одежды из Турции вырос почти на 20% (Эксклюзив)
Турция 11:22
В январе-ноябре Турция экспортировала электротовары на сумму свыше $58 млрд (эксклюзив)
Турция 11:17
За январь-ноябрь Турция экспортировала цемент на сумму более 18 миллиардов долларов
Турция 11:11
В Баку изменена схема движения одного из маршрутов
Транспорт 11:06
Торговый оборот в Баку составил почти 17 млрд манатов
Бизнес 11:04
В Турции незначительно вырос экспорт ювелирных изделий
Турция 11:04
Исфар Сарабский рассказал о сотрудничестве с всемирно известной компанией (ФОТО)
Культура 11:03