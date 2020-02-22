Туркменистан реализует с ООН совместные проекты в области народонаселения

АШХАБАД /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев встретился со страновым директором Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) Джулией Валезе, сообщает Trend в субботу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Была подчеркнута эффективность совместных проектов Туркменистана с UNFPA.

Также состоялся обмен мнениями о дальнейших шагах, нацеленных на совершенствование мер в области репродуктивного здоровья, планирования семьи и детского развития, говорится в сообщении.

Стороны обсудили деятельность Туркменистана в сфере обеспечения прав человека, в частности содействие мигрантам и лицам без гражданства, включая вопросы социальной защиты.

Напомним, что в 2019 году Туркменистан подписал ряд документов с UNFPA.

Были подписаны рабочие планы проектов «Улучшение качества интегрированных услуг в области репродуктивного здоровья», «Дезагрегированные данные для устойчивого национального развития», «Улучшение доступа молодёжи к знаниям о репродуктивном здоровье», «Использование данных о народонаселении для разработки национальных стратегий и планов устойчивого развития».

Также был подписан договор о софинансировании между министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и UNFPA по укреплению службы репродуктивного здоровья мужчин.

(Автор: Гусейн Гасанов)