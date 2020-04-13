БАКУ /Trend/ - Туркменистан развивает сотрудничество с международными организациями, сообщает Trend со ссылкой на газету «Золотой Век».

Для осуществления взаимодействия в различных областях, Туркменистану важно улучшить сотрудничество с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Туркменистан уделяет большое внимание модернизации транспортной инфраструктуры в Евразии. Отметим, что для укрепления партнерства в транспортной сфере, 14 апреля 2020 года планируется провести встречу в здании МИД страны совместно с Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН с представителями министерств и отраслевых ведомств Туркменистана.

Туркменистан планирует развивать сотрудничество также с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в связи с изменениями климата, охраны окружающей среды, рационального природопользования и обеспечения экологической безопасности.

Для этого планируется назначить постоянного представителя Туркменистана при отделении ООН в Женеве одновременно постоянным представителем страны при ЮНЕП.

Для развития торгового и экспортного потенциала Туркменистана страна придает значение партнерству с Всемирной торговой организацией (ВТО). Отметим, что для изучения вопроса вступления Туркменистана в ВТО в 2019 году была создана специальная комиссия, на которой решили, что страна находится в статусе наблюдателя. Для повторного обсуждения этого вопроса пройдет заседание комиссии 15 апреля.

Для использования современных технологий во всех отраслях экономического комплекса, 16 апреля пройдет видеоконференция с представителями Всемирной организациии интеллектуальной собственности (ВОИС). Целью этой видеоконференции является обмен опытом в области защиты авторского права и обучения в вузах основам интеллектуальной собственности.

Напомним, что на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и Международной конференции, состоявшейся в Ашхабаде 14 января 2020 года, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов потребовал развивать сотрудничество с международными организациями.