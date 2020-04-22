Туркменистан обнародовал внешнеполитические достижения страны за первый квартал текущего года

БАКУ /Trend/- Туркменистан выпустил журнал под названием "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана", в которой выделил все внешнеполитические достижения страны за первый квартал года, сообщает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство "Туркменистан сегодня".

Среди достижений отмечаются отношения Туркменистана и ООН. Сообщается, что базовые принципы нейтралитета страны соответствуют тем, что установила ООН для установления в стране мира и сотрудничества. По словам президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, ООН всегда может рассчитывать на поддержку Туркменистана, который принимает все необходимые меры для создания атмосферы взаимопонимания и доверия.

Особое внимание уделяется укреплению дружеских отношений с соседними государствами. Об этом свидетельствуют двусторонние переговоры, проведённые Бердымухамедовым с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в рамках визита первого в Азербайджан. В ходе этой встречи были отмечены позиции по актуальным вопросам мировой политики.

Отношения между Туркменистаном и Афганистаном также были затронуты. Сообщается, что посол Афганистана в Туркменистане Наджибулла Алихил выразил на страницах издания признательность президенту Туркменистана за помощь в установлении мира, стабильности и в экономическом развитии Афганистана.

Отмечается, что Туркменистан в Афганистане уделяет большое внимание реализации крупных инфраструктурных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации, а также в области строительства медицинских и образовательных учреждений, осуществляет льготные поставки электроэнергии, обучение афганских студентов в туркменских учебных заведениях, регулярную отправку гуманитарных грузов, других виды помощи.