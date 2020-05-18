Обнародован объем экспорта картофеля из Дагестана в Туркменистан

Туркменистан 18 мая 2020 12:13 (UTC+04:00)
Обнародован объем экспорта картофеля из Дагестана в Туркменистан
С начала года из Франции через порты Турции было перевезено свыше 1,5 млн. тонн грузов
С начала года из Франции через порты Турции было перевезено свыше 1,5 млн. тонн грузов
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции
Обнародованы объемы перевалки грузов из Азербайджана через порты Турции
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Азербайджан в январе-апреле 2020 года
Обнародованы объёмы грузоперевозок из Турции в Азербайджан в январе-апреле 2020 года
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