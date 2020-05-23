Институт международных отношений и Университет АДА обсудили политику нейтралитета Туркменистана

БАКУ/Trend/ - 22 мая 2020 года при организационной поддержке посольства Туркменистана в Азербайджане состоялся телемост между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Азербайджанской дипломатической академией (Университет АДА), посвященный 25-летию Нейтралитета Туркменистана, передает в субботу Trend со ссылкой на посольство.

В работе телемоста приняли участие профессорско-преподавательский состав, студенты двух вузов, а также специально приглашенные эксперты. Во время телемоста была затронута тема о роли туркменской модели нейтралитета в обеспечении мира и стабильности в мире, а также обсуждены вопросы развивающихся туркмено-азербайджанских отношений.

По результатам прошедшего в конструктивном ключе телемоста представители Института международных отношений МИД Туркменистана и Университета АДА отметили целесообразность и важность проведения дальнейших встреч в данном формате, которые расширят возможности для развития сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)