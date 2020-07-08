Туркменистан предпримет шаги на укрепление солидарности в борьбе с COVID-19

Туркменистан 8 июля 2020 00:20 (UTC+04:00)
Туркменистан предпримет шаги на укрепление солидарности в борьбе с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В связи с продолжающейся пандемией коронавируса нового типа и предпринимаемыми со стороны международного сообщества комплексными мерами по противодействию этой глобальной угрозе Министерство иностранных дел Туркменистана информирует о нижеследующем, передает Trend.

С первых дней начала распространения в мире COVID-19, в Туркменистане на системной основе была организована работа по предотвращению заноса этой инфекции на территорию страны.

В данном контексте под руководством Президента Туркменистана была создана Правительственная комиссия, в компетенцию которой входит решение организационных, правовых, финансовых, технических и других вопросов, связанных с противодействием коронавирусу.

Для координации деятельности соответствующих государственных органов был создан Оперативный штаб, в состав которого вошли представители министерств здравоохранения и медицинской промышленности, иностранных дел, внутренних дел, государственной пограничной, таможенной, миграционной служб, других ведомств.

На первом этапе борьбы с коронавирусной инфекцией был проведён ряд мер по усилению пограничного, таможенного, миграционного режимов, санитарно-эпидемиологического и фитосанитарного контроля, ветеринарного надзора.

Также организована система регулярного обеспечения населения на безвозмездной основе основными медикаментами, способствующими усилению иммунитета человека.

В стране реализуется программа всеобщей диспансеризации населения, осуществляются необходимые меры по повышению иммунного статуса людей.

Одновременно с этим Туркменистан развивает международное сотрудничество, направленное на консолидацию усилий мирового сообщества с пандемической угрозой.

И здесь особо следует отметить активное участие Президента Туркменистана в международных Саммитах, проводимых в целях борьбы с пандемией.

В частности, Президент Туркменистана в мае 2020 года выступил на Саммите Движения Неприсоединения с инициативой продвижения научной дипломатии, предложив создание международного Совета учёных-медиков.

Основное содержание этой инициативы заключается в налаживании прямых контактов между практикующими врачами, учёными в области медицинской науки по следующим направлениям:

во-первых, предлагается активно сотрудничать в области определения природы возникновения нового коронавируса;

во-вторых, считается целесообразным активизировать работу научного медицинского сообщества в сфере изучения форм проявления заболеваний, вызываемых инфекцией нового типа;

в-третьих, подчёркивается необходимость совместной деятельности в поиске форм, методов и средств лечения особо опасных инфекционных заболеваний и их профилактики, включая разработку вакцин, других специальных медицинских препаратов и многое другое.

Одним из значимых примеров вклада Туркменистана в международные усилия по борьбе с распространением инфекции COVID-19 является информация о комплексе мер, предпринимаемых нашей страной, изложенная в письменном послании Президента Туркменистана в адрес Генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения. Это письмо было распространено в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Одновременно с этим 28 мая 2020 года по инициативе Туркменистана состоялся Международный форум, посвящённый вопросам устойчивого развития. Итоговый документ Форума, включивший в себя также положения, касающиеся решения проблем, связанных с пандемией, также был опубликован в качестве официального документа 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В контексте с вышеизложенными фактами, следует подчеркнуть призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к государствам-членам Организации от 30 марта 2020 года об организации комплексной и системной работы по противодействию коронавирусной угрозе.

В этой связи 22 мая текущего года в Туркменистане на государственном уровне был принят национальный План обеспечения готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания.

Вместе с тем, 3 июля этого года был утверждён План оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии коронавируса.

В настоящее время Туркменистан совместно с учреждениями системы Организации Объединенных Наций приступает к разработке третьего национального плана, охватывающего гуманитарную составляющую предпринимаемых страной мер по борьбе с инфекцией COVID-19.

Проблемы пандемии сегодня являются предметом профессиональных изысканий, научных исследований и разработок. В эту работу вовлечены учёные многих стран, которые на основе глубокого научного анализа уже сегодня выходят на серьёзные результаты, имеющие важное практическое значение в деле борьбы с пандемией.

Одним из таких событий стало опубликованное 4 июля текущего года обращение 239 ученых из 32 стран мира с открытым письмом к Генеральному директору Всемирной Организации Здравоохранения, в котором содержится информация о результатах научных исследований, подтверждающих возможность распространения коронавируса нового типа посредством мельчайших аэрозольных капель, длительное время удерживающихся в воздухе.

Туркменская сторона, основываясь на исследованиях медицинского научного сообщества Туркменистана, поддерживает вышеназванные научные результаты.

В этой связи следует отметить, что многолетние исследования туркменских медиков, экологов, специалистов в области гидрометеорологии и других сферах науки подтверждают, что опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками в чувствительной экологической среде Центральной Азии.

Особую опасность при этом представляют воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Аральского моря, которые оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Аральского моря, распространяются на тысячи километров и представляют собой реальную опасность для жизни человека.

Сегодня в мире общеизвестна позиция Туркменистана по аральской проблематике. 22 июня 2012 года Президент Туркменистана, выступая на Саммите по устойчивому развитию "Рио+20", подчеркнул, что проблема Аральского моря в настоящее время "вышла далеко за пределы региона и обрела поистине глобальный характер".

Поэтому было предложено создание Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

В целях практической реализации этого предложения мировым сообществом, в лице ООН, по инициативе Туркменистана 12 апреля 2018 года и 28 мая 2019 года были приняты две резолюции Генеральной Ассамблеи "О сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала (МФСА)", которые создали основу для многостороннего взаимодействия по решению проблем Арала на площадке ООН.

Развивая многостороннее взаимодействие на аральском направлении, в августе 2019 года на Шестой сессии Комитета по снижению риска бедствий Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) был представлен проект концепции Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. По результатам рассмотрения этого документа был подготовлен проект резолюции ЭСКАТО по вопросам дальнейшей работы над указанной Специальной программой, рассмотрение которого планируется в рамках очередной сессии Комиссии в мае 2021 года.

Большое внимание решению проблем Аральского моря отведено и в проекте Региональной Программы по охране окружающей среды Центральной Азии для устойчивого развития, разработанном в рамках председательства Туркменистана в Международном фонде спасения Арала в 2017-2019 годах и одобренном решением Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА в октябре 2019 года в г.Нукус, Республика Узбекистан.

Исходя из вышеизложенного, Министерство иностранных дел Туркменистана подчёркивает готовность туркменской стороны к продолжению широкого многостороннего сотрудничества на международном и региональном уровнях по борьбе с пандемией, в том числе и в вопросах детального изучения влияния экзогенных (природных) факторов на распространение коронавируса COVID-19.

В этих целях Туркменистан в ближайшее время предпримет ряд дальнейших практических шагов в рамках реализации достигнутых с международными партнёрами договорённостей, направленных на укрепление солидарности в борьбе с инфекцией нового типа.

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